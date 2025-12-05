Скидки
«Салават Юлаев» — «Ак Барс»: составы команд на матч КХЛ-2025/2026

«Салават Юлаев» — «Ак Барс»: составы команд на матч КХЛ-2025/2026
Комментарии

Сегодня, 5 декабря, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Уфе состоится матч между местным «Салаватом Юлаевым» и казанским «Ак Барсом». Игра на стадионе «Уфа-Арена» начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 декабря 2025, пятница. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стали известны составы команд на матч.

«Салават Юлаев»:

Фото: ХК «Салават Юлаев»

«Ак Барс»:

Фото: ХК «Ак Барс»

Матч «Салават Юлаев» — «Ак Барс» 5 декабря можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

Это будет третья игра команд из шести запланированных в текущем сезоне. Ранее дважды победу одержал «Ак Барс». «Салават Юлаев» расположился на седьмом месте в таблице Востока КХЛ с 29 очками в активе. «Ак Барс» с 46 очками занимает вторую строчку в таблице Восточной конференции.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
