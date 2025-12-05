«Салават Юлаев» — «Ак Барс»: составы команд на матч КХЛ-2025/2026

Сегодня, 5 декабря, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Уфе состоится матч между местным «Салаватом Юлаевым» и казанским «Ак Барсом». Игра на стадионе «Уфа-Арена» начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Стали известны составы команд на матч.
«Салават Юлаев»:
Фото: ХК «Салават Юлаев»
«Ак Барс»:
Фото: ХК «Ак Барс»
Это будет третья игра команд из шести запланированных в текущем сезоне. Ранее дважды победу одержал «Ак Барс». «Салават Юлаев» расположился на седьмом месте в таблице Востока КХЛ с 29 очками в активе. «Ак Барс» с 46 очками занимает вторую строчку в таблице Восточной конференции.