Главная Хоккей Новости

ЦСКА заключил пробный контракт с нападающим Сергеем Калининым

Как стало известно «Чемпионату», ЦСКА заключил пробный контракт с нападающим Сергеем Калининым. В ближайшее время об этом объявят официально.

34-летний хоккеист выступал за ЦСКА с 2018-го по 2020-й и завоевал вместе с командой Кубок Гагарина. В КХЛ он также играл за «Авангард», СКА, «Трактор» и «Витязь». В 711 матчах в лиге Калинин набрал 230 (97+133) очков. В составе сборной России Сергей выиграл Олимпийские игры 2018 года и чемпионат мира-2014.

Прошлый сезон хоккеист провёл в подмосковном «Витязе», за который сыграл в 36 матчах, отметился двумя заброшенными шайбами и четырьмя результативными передачами.

