Драйзайтль стал игроком с наибольшим количеством очков, набранных в матчах «Сиэтлом»

Драйзайтль стал игроком с наибольшим количеством очков, набранных в матчах «Сиэтлом»
Комментарии

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль стал игроком с наибольшим количеством очков (34), набранных во встречах «Сиэтл Кракен», сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги. Хоккеист отметился заброшенной шайбой и тремя результативными передачами в матче регулярного чемпионата НХЛ между командами. Встреча завершилась со счётом 9:4 в пользу «нефтяников».

НХЛ — регулярный чемпионат
05 декабря 2025, пятница. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
9 : 4
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 Макдэвид (Ньюджент-Хопкинс) – 07:17     2:0 Подколзин (Драйзайтль, Бушар) – 07:34     3:0 Драйзайтль (Макдэвид, Ньюджент-Хопкинс) – 11:27 (pp)     3:1 Толванен (Монтур, Какко) – 16:07 (pp)     3:2 Годро – 19:33     4:2 Савуа (Бушар, Хенрик) – 22:28 (sh)     5:2 Макдэвид (Бушар, Драйзайтль) – 26:14 (pp)     6:2 Хайман (Экхольм) – 28:53     6:3 Макканн (Эберле, Бенирс) – 29:30     7:3 Янмарк (Манджапане) – 42:03     8:3 Макдэвид (Ньюджент-Хопкинс, Драйзайтль) – 46:59 (pp)     9:3 Савуа (Хенрик, Экхольм) – 48:58 (pp)     9:4 Нюман (Райт, Какко) – 59:55    

30-летний форвард в текущем сезоне провёл 28 игр, в которых забил 16 голов и сделал 19 ассистов. Всего на счету немецкого нападающего 818 матчей в регулярных чемпионатах и 991 (415+576) очко. В плей-офф Драйзайтль принял участие в 96 играх, в которых отметился 52 заброшенными шайбами и 89 результативными передачами.

