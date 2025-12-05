Драйзайтль стал игроком с наибольшим количеством очков, набранных в матчах «Сиэтлом»

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль стал игроком с наибольшим количеством очков (34), набранных во встречах «Сиэтл Кракен», сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги. Хоккеист отметился заброшенной шайбой и тремя результативными передачами в матче регулярного чемпионата НХЛ между командами. Встреча завершилась со счётом 9:4 в пользу «нефтяников».

30-летний форвард в текущем сезоне провёл 28 игр, в которых забил 16 голов и сделал 19 ассистов. Всего на счету немецкого нападающего 818 матчей в регулярных чемпионатах и 991 (415+576) очко. В плей-офф Драйзайтль принял участие в 96 играх, в которых отметился 52 заброшенными шайбами и 89 результативными передачами.