Вратарь «Автомобилиста» — о Бобровском: удивлён, как он себя кардинально изменил в 37 лет

Вратарь «Автомобилиста» Владимир Галкин поделился мнением о голкипере «Флориды Пантерз» Сергее Бобровском и объяснил, почему российские вратари на международной арене сейчас являются лидерами.

– Назови вратаря, за которым тебе интересно следить с профессиональной точки зрения.

– Бобровский. Я удивлён, как он себя кардинально изменил в 37 лет. Как изменилось его техническое оснащение, его тактические действия. Мне прямо нравится последние пару сезонов за ним смотреть. Шестёркин хорош, он не такой «роботизированный», как, например, Сорокин, но тоже очень техничный.

– Думал, ты назовёшь вратарей вроде Юусе Сароса и Дастина Вольфа.

– Они небольших габаритов, да, они мне нравятся. Я не то чтобы слежу за ними, но так, посматриваю.

– Ты когда-нибудь в своей карьере «подзагонялся» из-за роста?

– В детстве если только, что медленнее всех рос… Ну, у меня рост 181 см. И меня раздражает, на самом деле, когда говорят, что нужны только высокие вратари. Есть стереотип, что большой вратарь всегда лучше. Но те же Шестёркин, Сарос, Вульф – не самые огромные.

– Мне кажется, в КХЛ точно не смотрят на рост.

– И российские вратари на международной арене сейчас лидеры. Почему? Потому что все разнообразные. Потому что все тренеры работают по своей системе, вратари по-своему индивидуальны. Вот на это надо смотреть, а не на какой-то рост, – приводит слова Галкина сайт КХЛ.