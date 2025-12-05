Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Салават Юлаев — Ак Барс. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вратарь «Автомобилиста» — о Бобровском: удивлён, как он себя кардинально изменил в 37 лет

Вратарь «Автомобилиста» — о Бобровском: удивлён, как он себя кардинально изменил в 37 лет
Комментарии

Вратарь «Автомобилиста» Владимир Галкин поделился мнением о голкипере «Флориды Пантерз» Сергее Бобровском и объяснил, почему российские вратари на международной арене сейчас являются лидерами.

– Назови вратаря, за которым тебе интересно следить с профессиональной точки зрения.
– Бобровский. Я удивлён, как он себя кардинально изменил в 37 лет. Как изменилось его техническое оснащение, его тактические действия. Мне прямо нравится последние пару сезонов за ним смотреть. Шестёркин хорош, он не такой «роботизированный», как, например, Сорокин, но тоже очень техничный.

– Думал, ты назовёшь вратарей вроде Юусе Сароса и Дастина Вольфа.
– Они небольших габаритов, да, они мне нравятся. Я не то чтобы слежу за ними, но так, посматриваю.

– Ты когда-нибудь в своей карьере «подзагонялся» из-за роста?
– В детстве если только, что медленнее всех рос… Ну, у меня рост 181 см. И меня раздражает, на самом деле, когда говорят, что нужны только высокие вратари. Есть стереотип, что большой вратарь всегда лучше. Но те же Шестёркин, Сарос, Вульф – не самые огромные.

– Мне кажется, в КХЛ точно не смотрят на рост.
– И российские вратари на международной арене сейчас лидеры. Почему? Потому что все разнообразные. Потому что все тренеры работают по своей системе, вратари по-своему индивидуальны. Вот на это надо смотреть, а не на какой-то рост, – приводит слова Галкина сайт КХЛ.

Материалы по теме
«Всё, что он делал, было безупречным». Главный тренер «Флориды» — о Бобровском
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android