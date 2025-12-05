Макдэвид и Драйзайтль помогли забить «Эдмонтону» девять голов во второй раз за 14 лет

Нападающие «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль в победном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтл Кракен» (9:4) забросили на двоих четыре шайбы и сделали три результативные передачи. Таким образом они помогли забить своей команде девять голов во второй раз за 14 лет. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Также девять шайб при помощи форвардов было заброшено в игре с «Сан-Хосе Шаркс» (9:2) 16 апреля 2024 года. Тогда Макдэвид отметился голом и пасом, а Драйзайтль записал на свой счёт две передачи.

В текущем сезоне Коннор провёл 28 матчей, в которых набрал 40 (14+26) очков. В активе Леона 28 игр и 35 (16+19) очков.