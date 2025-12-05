Скидки
Хоккей

Анахайм Дакс — Вашингтон Кэпиталз: онлайн-трансляция матча НХЛ 2025/2026 начнётся в 6:00 мск

«Анахайм» — «Вашингтон»: онлайн-трансляция матча НХЛ-2025/2026 начнётся в 6:00 мск
В ночь на 6 декабря продолжится регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги. На льду арены «Хонда-центр» в Анахайме (США) встретятся «Анахайм Дакс» и «Вашингтон Кэпиталз». Матч между командами начнётся в 6:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

НХЛ — регулярный чемпионат
06 декабря 2025, суббота. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Это первая игра между командами из двух запланированных в текущей регулярке.

В нынешнем сезоне НХЛ «Анахайм» провёл 27 матчей, в которых набрал 33 очка, клуб занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции. «Вашингтон» с 36 очками после 28 матчей располагается на первой строчке Восточной конференции.

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги продлится до 17 апреля 2026 года. Плей-офф Кубка Стэнли начнётся в апреле 2026 года и завершится финальной серией в июне 2026 года.

Календарь НХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица НХЛ сезона-2025/2026
Новости. Хоккей
