«Анахайм» — «Вашингтон»: онлайн-трансляция матча НХЛ-2025/2026 начнётся в 6:00 мск

В ночь на 6 декабря продолжится регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги. На льду арены «Хонда-центр» в Анахайме (США) встретятся «Анахайм Дакс» и «Вашингтон Кэпиталз». Матч между командами начнётся в 6:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 06 декабря 2025, суббота. 06:00 МСК Анахайм Дакс Анахайм Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

Это первая игра между командами из двух запланированных в текущей регулярке.

В нынешнем сезоне НХЛ «Анахайм» провёл 27 матчей, в которых набрал 33 очка, клуб занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции. «Вашингтон» с 36 очками после 28 матчей располагается на первой строчке Восточной конференции.

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги продлится до 17 апреля 2026 года. Плей-офф Кубка Стэнли начнётся в апреле 2026 года и завершится финальной серией в июне 2026 года.