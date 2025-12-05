Владимир Плющев высказался о результатах ЦСКА в текущем сезоне

Заслуженный тренер России Владимир Плющев заявил, что нахождение ЦСКА ниже третьего места в турнирной таблице Западной конференции неприемлемо.

— Можно говорить, что Есмантович или Никитин пока проваливают работу в ЦСКА?

— Насчёт состава, пока не могу ничего плохого сказать. Он достаточно добротный. Одну из основных причин [таких результатов] назвал сам главный тренер. Там есть игроки, но нет команды. Однако команду не покупают, её создают из игроков, поэтому все вопросы могут предъявляться только к тренерскому штабу, почему до сих пор с учётом своего таланта и мастерства они не сумели создать команду? Но состав у ЦСКА и в прошлом году был очень приличный, и сейчас тоже. Если главный тренер говорит, что команды нет, результата ждать сложно. Хотя для меня нахождение ЦСКА ниже третьего места в своей конференции неприемлемо, это я уж не говорю о нахождении вне зоны плей-офф.

Думаю, причины тут не только в тренерском штабе. Пускай все эти проблемы объясняют. Однако руководство объясняет их уже несколько лет. Обещают, что вот-вот всё наладится. Как в своё время мы готовились от Олимпиады к Олимпиаде и постоянно проигрывали. Думаю, это не только для армейских болельщиков неприятный казус, но и для многих любителей хоккея, потому что ЦСКА всегда был лучшим, форпостом нашего хоккея, к сожалению, за несколько лет скатились до обыкновенного середнячка, который просто принимает участие в первенстве, — приводит слова Плющева Legalbet.