Главный тренер «Тампы» остался недоволен отменой гола Кучерова в игре с «Питтсбургом»

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер выразил недовольство отменой гола российского форварда Никиты Кучерова в игре с «Питтсбург Пингвинз» (3:4). Нападающий забил гол на последней минуте матча, но после видеопросмотра шайбу отменили из-за паса рукой у Брэндона Хагеля.

«Он сделал это намеренно, или шайба просто так отскочила? Было ли получено преимущество? Можно спорить, было ли получено преимущество. Направил ли Брэндон Хагель шайбу, точно зная, куда она полетит? Нет.

Сидя здесь сегодня, вы бы сказали, что Брэндон Хагель, возможно, защищал лицо от попадания шайбы или защищал какую-то часть тела? Если бы я сейчас бросил в вас этот микрофон, вы бы подняли руку, чтобы остановить его? Да, чёрт возьми, вы бы точно это сделали», – приводит слова Купера Pittsburgh Hockey Now.