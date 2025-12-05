Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Салават Юлаев — Ак Барс. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Тампы» остался недоволен отменой гола Кучерова в игре с «Питтсбургом»

Главный тренер «Тампы» остался недоволен отменой гола Кучерова в игре с «Питтсбургом»
Комментарии

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер выразил недовольство отменой гола российского форварда Никиты Кучерова в игре с «Питтсбург Пингвинз» (3:4). Нападающий забил гол на последней минуте матча, но после видеопросмотра шайбу отменили из-за паса рукой у Брэндона Хагеля.

НХЛ — регулярный чемпионат
05 декабря 2025, пятница. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
3 : 4
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Койвунен (Летанг, Новак) – 06:12 (pp)     0:2 Малкин – 27:53     0:3 Киндел (Карлссон, Малкин) – 29:49 (pp)     1:3 Кучеров (Рэддиш, Гюнцель) – 38:46     2:3 Хагель (Кучеров, Рэддиш) – 41:17 (pp)     3:3 Хагель (Пол, Гонсалвес) – 51:44     3:4 Малкин (Новак, Манта) – 57:17    

«Он сделал это намеренно, или шайба просто так отскочила? Было ли получено преимущество? Можно спорить, было ли получено преимущество. Направил ли Брэндон Хагель шайбу, точно зная, куда она полетит? Нет.

Сидя здесь сегодня, вы бы сказали, что Брэндон Хагель, возможно, защищал лицо от попадания шайбы или защищал какую-то часть тела? Если бы я сейчас бросил в вас этот микрофон, вы бы подняли руку, чтобы остановить его? Да, чёрт возьми, вы бы точно это сделали», – приводит слова Купера Pittsburgh Hockey Now.

Материалы по теме
Безумная развязка и разъярённый Кучеров! У Никиты «украли» спасительный гол на 60-й минуте
Безумная развязка и разъярённый Кучеров! У Никиты «украли» спасительный гол на 60-й минуте
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android