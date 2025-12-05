ГК «Полипласт» окажет поддержку ХК «Южный Урал» в Оренбургской области

5 декабря на ледовой арене дворца спорта «Юбилейный» в Орске состоялась встреча губернатора Оренбургской области Евгения Солнцева и председателя совета директоров ГК «Полипласт» Александра Шамсутдинова с руководством и игроками «Южного Урала». Компания и клуб заключили соглашение о сотрудничестве.

«Южный Урал» является одной из ведущих команд Оренбургской области. В рамках встречи было принято решение о долгосрочном партнёрстве региона и компании «Полипласт», активно поддерживающей отечественный хоккей.

«Для нашей компании важно, чтобы развитие спорта стало системной, долгосрочной работой. Мы верим, поддерживая детско-юношеский спорт, мы помогаем детям расти сильными, смелыми, уметь работать в команде и идти к поставленной цели», — заявил Шамсутдинов.

Сотрудничество включает развитие и модернизацию материально-технической базы, популяризацию хоккея, воспитание новых спортивных талантов, а также улучшение сервиса для болельщиков.

«Мы приветствуем, когда компании включаются в социальную жизнь региона, в котором строят свой бизнес. Ставим перед собой цель сохранить спортивные традиции для популяризации спорта среди молодежи. И для этого готовы налаживать сотрудничество со всеми заинтересованными. То, что компания «Полипласт» высказала желание помогать, готово оказывать поддержку «Южному Уралу», в этих непростых условиях, не может не радовать», — отметил Солнцев.

Стороны выразили уверенность, что совместные усилия позволят укрепить позиции «Южного Урала» в профессиональном хоккее и повысить интерес к спорту среди жителей.