Форвард «Монреаля» Иван Демидов запустил собственный бренд одежды

Российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов запустил собственную линию одежды. Об этом сообщил известный агент Дэн Мильштейн в социальной сети Х.

«Официально — Иван Демидов вступает в игру в мире моды.

Сегодня мы запускаем 93DEMIDOV — собственную линию одежды Ивана, созданную с нуля. Элитные материалы. Лаконичный дизайн. Соответствие его личности — без уловок и обходных путей.

Только что вышла первая коллекция. Успевайте приобрести, пока не закончилось», — написал Мильштейн.

В нынешнем сезоне Иван провёл 28 матчей, в которых отметился семью заброшенными шайбами и 15 результативными передачами.