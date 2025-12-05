Генменеджер сборной Беларуси: на Кубок Первого канала мы собрали боеспособный состав

Генеральный менеджер сборной Беларуси Артём Каркоцкий высказался о составе национальной команды на Кубок Первого канала.

«На Кубок Первого канала нам удалось собрать действительно боеспособный состав. По опыту прошлых лет могу сказать, что ребята всегда охотно едут в сборную, этот сезон не исключение. Все, кто здоров, с удовольствием откликнулись на приглашение в национальную команду. У нас было достаточно вариантов в каждой позиции, всё-таки в нынешнем поколении немало хоккеистов, которые играют ведущие роли в клубах КХЛ. Это не только даёт вариативность в подборе состава, но и создаёт здоровую конкуренцию в национальной команде, позволяет формировать боеспособный коллектив.

Кубок Первого канала — важный турнир в международном календаре. У него богатая история, и участие в нём — особенный этап сезона для игроков. Для нас это отличная возможность проверить свои силы в противостоянии со сборными России и Казахстана и продолжить развитие национальной команды», — приводит слова Каркоцкого Федерация хоккея Беларуси в телеграм-канале.