«Салават Юлаев» одержал уверенную победу над «Ак Барсом»
Сегодня, 5 декабря, в Уфе завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» принимал казанский «Ак Барс». Победу в игре, проходившей на стадионе «Уфа-Арена», одержали хозяева со счётом 4:1.
Фонбет Чемпионат КХЛ
05 декабря 2025, пятница. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
4 : 1
Ак Барс
Казань
1:0 Ремпал (Пименов, Сучков) – 07:21 (5x5) 1:1 Хмелевски (Карпухин, Пустозёров) – 28:09 (5x5) 2:1 Ремпал (Алалыкин, Кулик) – 31:31 (5x4) 3:1 Броссо (Жаровский, Ремпал) – 34:58 (5x4) 4:1 Родевальд (Жаровский, Ремпал) – 58:13 (5x4)
На восьмой минуте нападающий «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал забил первый гол. На 29-й минуте форвард «Ак Барса» Александр Хмелевски сравнял счёт. На 32-й минуте Ремпал оформил дубль и вывел уфимцев вперёд. На 35-й минуте нападающий Девин Броссо забросил третью шайбу в ворота казанцев. На 59-й минуте форвард Джек Родевальд забил четвёртый гол хозяев, установив окончательный счёт — 4:1.
