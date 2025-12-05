«Салават Юлаев» одержал уверенную победу над «Ак Барсом»

Сегодня, 5 декабря, в Уфе завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» принимал казанский «Ак Барс». Победу в игре, проходившей на стадионе «Уфа-Арена», одержали хозяева со счётом 4:1.

На восьмой минуте нападающий «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал забил первый гол. На 29-й минуте форвард «Ак Барса» Александр Хмелевски сравнял счёт. На 32-й минуте Ремпал оформил дубль и вывел уфимцев вперёд. На 35-й минуте нападающий Девин Броссо забросил третью шайбу в ворота казанцев. На 59-й минуте форвард Джек Родевальд забил четвёртый гол хозяев, установив окончательный счёт — 4:1.