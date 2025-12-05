Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Салават Юлаев – Ак Барс, результат матча 5 декабря 2025 года, счет 4:1, КХЛ 2025/2026

«Салават Юлаев» одержал уверенную победу над «Ак Барсом»
Комментарии

Сегодня, 5 декабря, в Уфе завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» принимал казанский «Ак Барс». Победу в игре, проходившей на стадионе «Уфа-Арена», одержали хозяева со счётом 4:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 декабря 2025, пятница. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
4 : 1
Ак Барс
Казань
1:0 Ремпал (Пименов, Сучков) – 07:21 (5x5)     1:1 Хмелевски (Карпухин, Пустозёров) – 28:09 (5x5)     2:1 Ремпал (Алалыкин, Кулик) – 31:31 (5x4)     3:1 Броссо (Жаровский, Ремпал) – 34:58 (5x4)     4:1 Родевальд (Жаровский, Ремпал) – 58:13 (5x4)    

На восьмой минуте нападающий «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал забил первый гол. На 29-й минуте форвард «Ак Барса» Александр Хмелевски сравнял счёт. На 32-й минуте Ремпал оформил дубль и вывел уфимцев вперёд. На 35-й минуте нападающий Девин Броссо забросил третью шайбу в ворота казанцев. На 59-й минуте форвард Джек Родевальд забил четвёртый гол хозяев, установив окончательный счёт — 4:1.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Не верьте глазам своим. «Салават» — больше не аутсайдер, уфимцы — в лидерах Востока
Не верьте глазам своим. «Салават» — больше не аутсайдер, уфимцы — в лидерах Востока
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android