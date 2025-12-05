«Северсталь» потерпела поражение от «Автомобилиста» в гостях

Сегодня, 5 декабря, в Екатеринбурге завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Автомобилист» принимал череповецкую «Северсталь». Победу в игре, проходившей на стадионе «УГМК-Арена», одержали хозяева со счётом 4:1.

На 33-й минуте защитник «Автомобилиста» Никита Трямкин забил первый гол. На 36-й минуте нападающий Анатолий Голышев удвоил преимущество уральцев. На 40-й минуте форвард «Северстали» Данил Аймурзин сократил отставание. На 42-й минуте нападающий Рид Буше забросил третью шайбу в ворота череповчан. На 43-й минуте форвард Семён Кизимов забил четвёртый гол хозяев, установив окончательный счёт — 4:1.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

«Автомобилист» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 34 матча, в которых набрал 39 очков, занимая четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Северсталь» с 47 очками после 35 встреч располагается на первой строчке Западной конференции.