Трактор – ЦСКА, результат матча 5 декабря 2025 года, счет 2:3, КХЛ 2025/2026

ЦСКА победил «Трактор» в гостевом матче
Сегодня, 5 декабря, в Челябинске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» принимал московский ЦСКА. Победу в игре, проходившей на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова», одержали гости со счётом 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 декабря 2025, пятница. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
2 : 3
ЦСКА
Москва
1:0 Кадейкин (Коромыслов) – 16:34 (5x5)     1:1 Коваленко (Дроздов, Нестеров) – 21:52 (5x4)     1:2 Карнаухов (Чуркин, Дроздов) – 23:30 (5x5)     2:2 Кадейкин (Коромыслов, Коршков) – 29:14 (5x5)     2:3 Полтапов (Рой, Соркин) – 41:41 (5x4)    

На 17-й минуте нападающий «Трактора» Александр Кадейкин забил первый гол. На 22-й минуте форвард ЦСКА Николай Коваленко сравнял счёт. На 24-й минуте нападающий Павел Карнаухов вывел армейцев вперёд. На 30-й минуте Кадейкин оформил дубль и восстановил равенство в счёте. На 42-й минуте Прохор Полтапов вновь вернул преимущество гостям и установил окончательный счёт — 3:2.

«Трактор» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 35 матчей, в которых набрал 35 очков, занимая шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. ЦСКА с 35 очками после 34 встреч располагается на восьмой строчке Западной конференции.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
