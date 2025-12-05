ЦСКА победил «Трактор» в гостевом матче

Сегодня, 5 декабря, в Челябинске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» принимал московский ЦСКА. Победу в игре, проходившей на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова», одержали гости со счётом 3:2.

На 17-й минуте нападающий «Трактора» Александр Кадейкин забил первый гол. На 22-й минуте форвард ЦСКА Николай Коваленко сравнял счёт. На 24-й минуте нападающий Павел Карнаухов вывел армейцев вперёд. На 30-й минуте Кадейкин оформил дубль и восстановил равенство в счёте. На 42-й минуте Прохор Полтапов вновь вернул преимущество гостям и установил окончательный счёт — 3:2.

«Трактор» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 35 матчей, в которых набрал 35 очков, занимая шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. ЦСКА с 35 очками после 34 встреч располагается на восьмой строчке Западной конференции.