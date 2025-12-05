«Спартак» прервал победную серию из четырёх матчей, уступив «Барысу» в овертайме

Сегодня, 5 декабря, в Астане на стадионе «Барыс-Арена» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Барыс» принимал московский «Спартак». Победу в овертайме одержали хозяева со счётом 4:3.
В основное время в составе «Барыса» отличились Ансар Шайхмедденов, Райли Уолш и Джейк Масси, а за «Спартак» заброшенными шайбами отметились Павел Порядин, Данил Пивчулин и Люк Локхарт. Победную шайбу в овертайме на свой счёт записал нападающий хозяев Майк Веккионе.
«Барыс» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 34 матча, в которых набрал 29 очков, клуб занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Спартак» с 40 очками после 34 встреч располагается на шестой строчке Западной конференции.
- 5 декабря 2025
-
20:18
-
20:03
-
19:56
-
19:29
-
19:26
-
19:16
-
19:00
-
18:44
-
18:17
-
18:16
-
17:58
-
17:32
-
17:08
-
16:54
-
16:20
-
16:06
-
15:46
-
15:28
-
15:07«Северсталь» и «Сибирь» совершили обмен Официально
-
14:53
-
14:40
-
14:30
-
14:18
-
14:00
-
13:38
-
13:18
-
13:00
-
12:45
-
12:27
-
12:10
-
11:55
-
11:38
-
11:34
-
11:17
-
11:00