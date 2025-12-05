«Спартак» прервал победную серию из четырёх матчей, уступив «Барысу» в овертайме

Сегодня, 5 декабря, в Астане на стадионе «Барыс-Арена» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Барыс» принимал московский «Спартак». Победу в овертайме одержали хозяева со счётом 4:3.

В основное время в составе «Барыса» отличились Ансар Шайхмедденов, Райли Уолш и Джейк Масси, а за «Спартак» заброшенными шайбами отметились Павел Порядин, Данил Пивчулин и Люк Локхарт. Победную шайбу в овертайме на свой счёт записал нападающий хозяев Майк Веккионе.

«Барыс» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 34 матча, в которых набрал 29 очков, клуб занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Спартак» с 40 очками после 34 встреч располагается на шестой строчке Западной конференции.