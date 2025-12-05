Скидки
Барыс – Спартак, результат матча 5 декабря 2025 года, счет 4:3 ОТ, КХЛ 2025/2026

«Спартак» прервал победную серию из четырёх матчей, уступив «Барысу» в овертайме
Комментарии

Сегодня, 5 декабря, в Астане на стадионе «Барыс-Арена» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Барыс» принимал московский «Спартак». Победу в овертайме одержали хозяева со счётом 4:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 декабря 2025, пятница. 17:30 МСК
Барыс
Астана
Окончен
4 : 3
ОТ
Спартак
Москва
1:0 Шайхмедденов (Масси, Данияр) – 05:03 (5x5)     1:1 Порядин – 08:36 (5x5)     1:2 Пивчулин (Беляев, Бычков) – 13:45 (5x5)     1:3 Локхарт (Ружичка, Миронов) – 23:10 (5x4)     2:3 Уолш (Данияр) – 29:53 (5x5)     3:3 Масси – 32:08 (5x5)     4:3 Веккионе (Морелли, Маккошен) – 62:05 (3x3)    

В основное время в составе «Барыса» отличились Ансар Шайхмедденов, Райли Уолш и Джейк Масси, а за «Спартак» заброшенными шайбами отметились Павел Порядин, Данил Пивчулин и Люк Локхарт. Победную шайбу в овертайме на свой счёт записал нападающий хозяев Майк Веккионе.

«Барыс» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 34 матча, в которых набрал 29 очков, клуб занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Спартак» с 40 очками после 34 встреч располагается на шестой строчке Западной конференции.

