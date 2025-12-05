Скидки
Главная Хоккей Новости

«Автомобилист» одержал 500-ю победу в КХЛ

Комментарии

«Автомобилист» уверенно обыграл «Северсталь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 4:1 и таким образом одержал 500-ю победу в КХЛ. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 декабря 2025, пятница. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
4 : 1
Северсталь
Череповец
1:0 Трямкин (Мэйсек, Кизимов) – 32:18 (5x5)     2:0 Голышев (Шаров, Бусыгин) – 35:29 (5x5)     2:1 Аймурзин (Калдис, Ильин) – 39:05 (5x3)     3:1 Буше – 41:00 (5x5)     4:1 Кизимов – 42:09 (5x5)    

На данный момент команда под руководством Николая Заварухина занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции с 39 очками после 34 игр. «Северсталь» располагается на первом месте в Западной конференции с 47 очками в 35 матчах.

В следующей игре «Автомобилист» примет «Барыс» из Астаны 16 декабря, а череповецкий клуб сыграет с тольяттинской «Ладой» на выезде 7 декабря.

Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.

