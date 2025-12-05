«Автомобилист» одержал 500-ю победу в КХЛ
Поделиться
«Автомобилист» уверенно обыграл «Северсталь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 4:1 и таким образом одержал 500-ю победу в КХЛ. Об этом сообщает пресс-служба лиги.
Фонбет Чемпионат КХЛ
05 декабря 2025, пятница. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
4 : 1
Северсталь
Череповец
1:0 Трямкин (Мэйсек, Кизимов) – 32:18 (5x5) 2:0 Голышев (Шаров, Бусыгин) – 35:29 (5x5) 2:1 Аймурзин (Калдис, Ильин) – 39:05 (5x3) 3:1 Буше – 41:00 (5x5) 4:1 Кизимов – 42:09 (5x5)
На данный момент команда под руководством Николая Заварухина занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции с 39 очками после 34 игр. «Северсталь» располагается на первом месте в Западной конференции с 47 очками в 35 матчах.
В следующей игре «Автомобилист» примет «Барыс» из Астаны 16 декабря, а череповецкий клуб сыграет с тольяттинской «Ладой» на выезде 7 декабря.
Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.
Материалы по теме
Комментарии
- 5 декабря 2025
-
21:05
-
21:00
-
20:57
-
20:51
-
20:42
-
20:26
-
20:23
-
20:18
-
20:03
-
19:56
-
19:29
-
19:26
-
19:16
-
19:00
-
18:44
-
18:17
-
18:16
-
17:58
-
17:32
-
17:08
-
16:54
-
16:20
-
16:06
-
15:46
-
15:28
-
15:07«Северсталь» и «Сибирь» совершили обмен Официально
-
14:53
-
14:40
-
14:30
-
14:18
-
14:00
-
13:38
-
13:18
-
13:00
-
12:45