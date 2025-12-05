«Автомобилист» одержал 500-ю победу в КХЛ

«Автомобилист» уверенно обыграл «Северсталь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 4:1 и таким образом одержал 500-ю победу в КХЛ. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

На данный момент команда под руководством Николая Заварухина занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции с 39 очками после 34 игр. «Северсталь» располагается на первом месте в Западной конференции с 47 очками в 35 матчах.

В следующей игре «Автомобилист» примет «Барыс» из Астаны 16 декабря, а череповецкий клуб сыграет с тольяттинской «Ладой» на выезде 7 декабря.

Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.