Козырев после поражения «Северстали» от «Автомобилиста»: высокое место ни о чём не говорит

Комментарии

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев прокомментировал поражение от «Автомобилиста» (1:4) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 декабря 2025, пятница. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
4 : 1
Северсталь
Череповец
1:0 Трямкин (Мэйсек, Кизимов) – 32:18 (5x5)     2:0 Голышев (Шаров, Бусыгин) – 35:29 (5x5)     2:1 Аймурзин (Калдис, Ильин) – 39:05 (5x3)     3:1 Буше – 41:00 (5x5)     4:1 Кизимов – 42:09 (5x5)    

— Ровная игра два периода, у нас был шанс зацепиться за результат. Ключевой момент матча – когда в большинстве пропустили третий гол после буллита, это повлияло на результат.

— «Северсталь» была самым неудобным соперником «Автомобилиста». Почему сегодня сильные стороны не сыграли?
— Сегодня неплохо играли, но этого было недостаточно.

— Что с Шостаком? Он после замены не остался на скамейке.
— Получил повреждение, полная информация будет только завтра.

— С чем связано большое количество ошибок вашей команды?
— Возможно, с усталостью. Одного фактора тут нет, соперник тоже вынуждал нас ошибаться.

— Как влияет на команду высокое место в таблице Запада?
— Всё очень плотно, это место ни о чём не говорит. Ситуация меняется ежедневно, — передаёт слова Козырева корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Комментарии
