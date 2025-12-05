Козырев после поражения «Северстали» от «Автомобилиста»: высокое место ни о чём не говорит

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев прокомментировал поражение от «Автомобилиста» (1:4) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

— Ровная игра два периода, у нас был шанс зацепиться за результат. Ключевой момент матча – когда в большинстве пропустили третий гол после буллита, это повлияло на результат.

— «Северсталь» была самым неудобным соперником «Автомобилиста». Почему сегодня сильные стороны не сыграли?

— Сегодня неплохо играли, но этого было недостаточно.

— Что с Шостаком? Он после замены не остался на скамейке.

— Получил повреждение, полная информация будет только завтра.

— С чем связано большое количество ошибок вашей команды?

— Возможно, с усталостью. Одного фактора тут нет, соперник тоже вынуждал нас ошибаться.

— Как влияет на команду высокое место в таблице Запада?

— Всё очень плотно, это место ни о чём не говорит. Ситуация меняется ежедневно, — передаёт слова Козырева корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.