Главная Хоккей Новости

Лада — Динамо М, результат матча 5 декабря 2025 года, счет 2:4, КХЛ 2025/2026

Московское «Динамо» одержало пятую победу кряду, одолев «Ладу»
Сегодня, 5 декабря, в Тольятти завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Лада» принимала московское «Динамо». Победу в игре, проходившей на стадионе «Лада-Арена», одержали гости со счётом 4:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 декабря 2025, пятница. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
2 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Гусев (Уил, Пыленков) – 23:40 (5x3)     1:1 Алтыбармакян (Сетдиков, Белоусов) – 27:11 (5x5)     1:2 Сикура (Гусев, Уил) – 38:10 (5x5)     2:2 Михайлов (Алтыбармакян, Белоусов) – 41:21 (5x4)     2:3 Сикура (Пыленков, Уил) – 48:03 (5x4)     2:4 Ильенко (Сергеев) – 56:40 (5x5)    

На 24-й минуте нападающий «Динамо» Никита Гусев забил первый гол. На 28-й минуте форвард «Лады» Андрей Алтыбармакян сравнял счёт. На 39-й минуте нападающий Дилан Сикура вывел бело-голубых вперёд. На 42-й минуте форвард тольяттинцев Никита Михайлов восстановил равенство в счёте. На 49-й минуте Сикура оформил дубль и вернул преимущество гостям. На 58-й минуте нападающий Артём Ильенко забил четвёртый гол в ворота хозяев, установив окончательный счёт — 4:2.

«Лада» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграла 33 матча, в которых набрала 23 очка, клуб занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» с 44 очками после 33 встреч располагается на четвёртой строчке Запада.

«Рад вернуться в «Динамо». Я сам из клуба не уходил». Интервью с Анселем Галимовым
