Заварухин прокомментировал победу «Автомобилиста» над «Северсталью»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин оценил победу над «Северсталью» (4:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

— Поздравляю всех с 500-й победой в КХЛ. Давно не обыгрывали «Северсталь», быстрая команда, владеет шайбой за счёт коротких передач. Реализовали свои моменты, хорошая дебютная игра Никиты Новосёлова помогла нам сегодня. Переломный гол, когда Романцев в меньшинстве заработал буллит, Буше его реализовал.

— Ключ к победе — грамотная подготовка к сопернику? Грамотно разобрали «Северсталь»?

— Парни выполнили здорово задание, было меньше контратак, хорошая игра в средней зоне, Новосёлов здорово отработал, поймал нужные шайбы, парни ему помогали, когда были отскоки.

— Как прокомментируете игру Новосёлова?

— Парень здорово провёл игру, дали ему шанс. Не зря он один из лидеров среди вратарей ВХЛ, будем смотреть с тренером вратарей, что делать дальше.

— Большинство барахлит, у Буше пока нет голов «5 на 4» в этом сезоне. В чём причина?

— Ищем моменты, их много, но случается «чёрт побери», клюшка ломается. Надо добавлять в этом компоненте, есть ребята, которые могут исполнить, надо подобрать ключи. В прошлой команде Буше много было на него, соперники знают, что он бросающий игрок, ближе с ним работают. Ищем человека, который может отдать ему скрытый пас.

— Какие планы на паузу в чемпионате? Все ли игроки из расширенного состава едут в сборную?

— Да, все едут. Надеюсь, Вова Галкин восстановится после болезни, поедет. Также едут Бусыгин, Юдин, а Карпович и Горбунов в сборную Беларуси. У остальных будет четыре дня выходных, дальше команда будет готовиться в Екатеринбурге, — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.