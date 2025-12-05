Вратарь «Динамо» Моторыгин отметился рекордной в истории клуба «сухой» серией

«Сухая» серия вратаря московского «Динамо» Максима Моторыгина остановилась на отметке 252:04. Голкипер пропустил от «Лады» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ на 28-й минуте. Эта серия стала рекордной для вратарей «Динамо» в лиге. Также это лучший результат сезона среди голкиперов и четвёртый показатель в истории КХЛ.

Топ-5 самых продолжительных серий вратарей без пропущенных шайб выглядит следующим образом:

316:09 – Тимур Билялов;

302:11 – Алексей Мурыгин;

272:08 – Игорь Шестёркин

252:04 – Максим Моторыгин;

247:40 – Илья Сорокин.

В нынешнем сезоне 22-летний Моторыгин провёл 17 матчей, в восьми из которых одержал победу при коэффициенте надёжности 2,27 и 92,1% отражённых бросков.