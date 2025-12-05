Скидки
Вратарь «Динамо» Моторыгин отметился рекордной в истории клуба «сухой» серией

Комментарии

«Сухая» серия вратаря московского «Динамо» Максима Моторыгина остановилась на отметке 252:04. Голкипер пропустил от «Лады» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ на 28-й минуте. Эта серия стала рекордной для вратарей «Динамо» в лиге. Также это лучший результат сезона среди голкиперов и четвёртый показатель в истории КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 декабря 2025, пятница. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
2 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Гусев (Уил, Пыленков) – 23:40 (5x3)     1:1 Алтыбармакян (Сетдиков, Белоусов) – 27:11 (5x5)     1:2 Сикура (Гусев, Уил) – 38:10 (5x5)     2:2 Михайлов (Алтыбармакян, Белоусов) – 41:21 (5x4)     2:3 Сикура (Пыленков, Уил) – 48:03 (5x4)     2:4 Ильенко (Сергеев) – 56:40 (5x5)    

Топ-5 самых продолжительных серий вратарей без пропущенных шайб выглядит следующим образом:

316:09 – Тимур Билялов;
302:11 – Алексей Мурыгин;
272:08 – Игорь Шестёркин
252:04 – Максим Моторыгин;
247:40 – Илья Сорокин.

В нынешнем сезоне 22-летний Моторыгин провёл 17 матчей, в восьми из которых одержал победу при коэффициенте надёжности 2,27 и 92,1% отражённых бросков.

Новости. Хоккей
