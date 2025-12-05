Главный тренер «Лады» объяснил, почему его команда проиграла московскому «Динамо»

Главный тренер «Лады» Павел Десятков после поражения от московского «Динамо» (2:4) заявил, что основной причиной такого результата стали частые удаления.

«Нельзя с командой, обладающей одним из лучших компонентов в игре, [а именно] большинством, пытаться играть в меньшинстве. Не должны были вот столько удаляться. Сегодня за это поплатились. Это основной элемент, который и повлиял на исход матча.

Если развивать мысль дальше, во всём остальном, да, где-то игра не получилась. Конечно, мы ждали большего от легионеров. Сегодня было видно, что их физическое состояние оставляет желать лучшего. Они хотели себя проявить, но их захлестнули эмоции. Из-за этого дебют на нашем льду у них вышел смазанным. На выезде они выглядели неплохо, набрали очки, был виден их уровень. Ждём от них и надеемся, но у нас нет времени долго ждать.

Нам не хватило пары травмированных защитников. У Сёмина рецидив старой травмы, у Коттона тоже травма, из-за неё, как вы могли видеть, он и не доиграл предыдущий матч со «Спартаком». Думаю, увидим их уже только после паузы», — передаёт слова Десяткова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.