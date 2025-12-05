Скидки
Главный тренер «Лады» объяснил, почему его команда проиграла московскому «Динамо»
Главный тренер «Лады» Павел Десятков после поражения от московского «Динамо» (2:4) заявил, что основной причиной такого результата стали частые удаления.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 декабря 2025, пятница. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
2 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Гусев (Уил, Пыленков) – 23:40 (5x3)     1:1 Алтыбармакян (Сетдиков, Белоусов) – 27:11 (5x5)     1:2 Сикура (Гусев, Уил) – 38:10 (5x5)     2:2 Михайлов (Алтыбармакян, Белоусов) – 41:21 (5x4)     2:3 Сикура (Пыленков, Уил) – 48:03 (5x4)     2:4 Ильенко (Сергеев) – 56:40 (5x5)    

«Нельзя с командой, обладающей одним из лучших компонентов в игре, [а именно] большинством, пытаться играть в меньшинстве. Не должны были вот столько удаляться. Сегодня за это поплатились. Это основной элемент, который и повлиял на исход матча.

Если развивать мысль дальше, во всём остальном, да, где-то игра не получилась. Конечно, мы ждали большего от легионеров. Сегодня было видно, что их физическое состояние оставляет желать лучшего. Они хотели себя проявить, но их захлестнули эмоции. Из-за этого дебют на нашем льду у них вышел смазанным. На выезде они выглядели неплохо, набрали очки, был виден их уровень. Ждём от них и надеемся, но у нас нет времени долго ждать.

Нам не хватило пары травмированных защитников. У Сёмина рецидив старой травмы, у Коттона тоже травма, из-за неё, как вы могли видеть, он и не доиграл предыдущий матч со «Спартаком». Думаю, увидим их уже только после паузы», — передаёт слова Десяткова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

