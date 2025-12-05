Нападающий «Салавата Юлаева» Ремпал: с «Ак Барсом» всегда круто играть
Поделиться
Нападающий «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал поделился своими впечатлениями после победы над «Ак Барсом» (4:1). Форвард отметился в этой встрече двумя заброшенными шайбами и двумя результативными передачами.
Фонбет Чемпионат КХЛ
05 декабря 2025, пятница. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
4 : 1
Ак Барс
Казань
1:0 Ремпал (Пименов, Сучков) – 07:21 (5x5) 1:1 Хмелевски (Карпухин, Пустозёров) – 28:09 (5x5) 2:1 Ремпал (Алалыкин, Кулик) – 31:31 (5x4) 3:1 Броссо (Жаровский, Ремпал) – 34:58 (5x4) 4:1 Родевальд (Жаровский, Ремпал) – 58:13 (5x4)
«Сказал бы, что в играх с «Ак Барсом» всегда круто выступать. Естественно, это особые эмоции, особая дополнительная мотивация, которая конечно же помогает. Думаю, все, конечно же, соскучились по таким вот матчам», — сказал Ремпал в видео в телеграм-канале «Салавата Юлаева».
В нынешнем сезоне 30-летний нападающий провёл 10 игр, в которых отметился четырьмя заброшенными шайбами и восемью результативными передачами.
Материалы по теме
Комментарии
- 5 декабря 2025
-
21:34
-
21:12
-
21:10
-
21:05
-
21:00
-
20:57
-
20:51
-
20:42
-
20:26
-
20:23
-
20:18
-
20:03
-
19:56
-
19:29
-
19:26
-
19:16
-
19:00
-
18:44
-
18:17
-
18:16
-
17:58
-
17:32
-
17:08
-
16:54
-
16:20
-
16:06
-
15:46
-
15:28
-
15:07«Северсталь» и «Сибирь» совершили обмен Официально
-
14:53
-
14:40
-
14:30
-
14:18
-
14:00
-
13:38