Нападающий «Салавата Юлаева» Ремпал: с «Ак Барсом» всегда круто играть

Нападающий «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал поделился своими впечатлениями после победы над «Ак Барсом» (4:1). Форвард отметился в этой встрече двумя заброшенными шайбами и двумя результативными передачами.

«Сказал бы, что в играх с «Ак Барсом» всегда круто выступать. Естественно, это особые эмоции, особая дополнительная мотивация, которая конечно же помогает. Думаю, все, конечно же, соскучились по таким вот матчам», — сказал Ремпал в видео в телеграм-канале «Салавата Юлаева».

В нынешнем сезоне 30-летний нападающий провёл 10 игр, в которых отметился четырьмя заброшенными шайбами и восемью результативными передачами.