Главная Хоккей Новости

Нападающий «Салавата Юлаева» Ремпал: с «Ак Барсом» всегда круто играть

Нападающий «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал поделился своими впечатлениями после победы над «Ак Барсом» (4:1). Форвард отметился в этой встрече двумя заброшенными шайбами и двумя результативными передачами.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 декабря 2025, пятница. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
4 : 1
Ак Барс
Казань
1:0 Ремпал (Пименов, Сучков) – 07:21 (5x5)     1:1 Хмелевски (Карпухин, Пустозёров) – 28:09 (5x5)     2:1 Ремпал (Алалыкин, Кулик) – 31:31 (5x4)     3:1 Броссо (Жаровский, Ремпал) – 34:58 (5x4)     4:1 Родевальд (Жаровский, Ремпал) – 58:13 (5x4)    

«Сказал бы, что в играх с «Ак Барсом» всегда круто выступать. Естественно, это особые эмоции, особая дополнительная мотивация, которая конечно же помогает. Думаю, все, конечно же, соскучились по таким вот матчам», — сказал Ремпал в видео в телеграм-канале «Салавата Юлаева».

В нынешнем сезоне 30-летний нападающий провёл 10 игр, в которых отметился четырьмя заброшенными шайбами и восемью результативными передачами.

