Павел Десятков назвал очковый график, по которому должна идти «Лада» до конца сезона

Главный тренер «Лады» Павел Десятков ответил на вопрос, чего не хватает тольяттинской команде для хороших результатов.

– Чего не хватает «Ладе»? Команда хорошо играет, но что-то не получается.
– В каждом матче возникает какая-то конкретная проблема. Сегодня – удаления. В предыдущем матче были индивидуальные ошибки от наших форвардов на собственном пятаке, из-за чего мы пострадали.

Не хотелось об этом говорить, но каждый тренер, который приходит в команду, говорит, что ему нужно время. Это всё нужно нивелировать, на это нужно время, а его у нас нет. Мы идём постепенно. Бывают, и спады, и подъёмы. Но тем не менее, если взять очковый баланс, в сентябре мы набрали 15% очков, в октябре – 42%, в ноябре при лучшем результате было бы 65%, но остались на 50%.

Идём по нарастающей. Надеюсь, в декабре будет больше, нам сейчас нужно провести пару месяцев на 75%. Это три к одному, три победы – одно поражение. Конечно, не хотелось бы поражений, но тем не менее без них не бывает. Не так много у нас времени для исправления ситуации.

Главное – даже не поражение, а то, как ты уступил. Главное – не проиграть. Главное – реакция команды на это поражение. Я и сейчас сказал об этом команде. Мы уступили в борьбе из-за нюансов. Но мы сражаемся. И главное – следующая игра. Надо двигаться дальше, иначе ничего не получится. Вот какой посыл, — передаёт слова Десяткова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

