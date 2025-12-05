Козлов — о победе в заколдованном Тольятти: мы не смотрим в прошлое

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Вячеслав Козлов высказался о гостевой победе над «Ладой» (4:2). Отметим, бело-голубые всего второй раз в истории КХЛ выиграли в Тольятти.
— Сегодня сказал ребятам перед игрой, чтобы не смотрели на статистику, на каком месте в таблице соперник и на то, как мы здесь выступали [в прошлом]. Новый сезон, новая игра. И мы не смотрим в прошлое. Знали, на чём играет «Лада», какие у них козыри. Ребята выполнили установку и довели игру до победы.
Большинство у нас сработало – две [шайбы] забросили. И не так много дали создать сопернику. А те моменты, что были, Максим Моторыгин здорово подчищал.
– Статистика говорит, что при вашем руководстве команда стала меньше пропускать. Это акцент на оборону?
– У нас ничего не поменялось. Какие-то маленькие детали мы поменяли. Думаю, что это стечение обстоятельств. Всё так сложилось. Все ребята отдаются и выполняют, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
