Козлов — о победе в заколдованном Тольятти: мы не смотрим в прошлое

Козлов — о победе в заколдованном Тольятти: мы не смотрим в прошлое
Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Вячеслав Козлов высказался о гостевой победе над «Ладой» (4:2). Отметим, бело-голубые всего второй раз в истории КХЛ выиграли в Тольятти.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 декабря 2025, пятница. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
2 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Гусев (Уил, Пыленков) – 23:40 (5x3)     1:1 Алтыбармакян (Сетдиков, Белоусов) – 27:11 (5x5)     1:2 Сикура (Гусев, Уил) – 38:10 (5x5)     2:2 Михайлов (Алтыбармакян, Белоусов) – 41:21 (5x4)     2:3 Сикура (Пыленков, Уил) – 48:03 (5x4)     2:4 Ильенко (Сергеев) – 56:40 (5x5)    

— Сегодня сказал ребятам перед игрой, чтобы не смотрели на статистику, на каком месте в таблице соперник и на то, как мы здесь выступали [в прошлом]. Новый сезон, новая игра. И мы не смотрим в прошлое. Знали, на чём играет «Лада», какие у них козыри. Ребята выполнили установку и довели игру до победы.

Большинство у нас сработало – две [шайбы] забросили. И не так много дали создать сопернику. А те моменты, что были, Максим Моторыгин здорово подчищал.

– Статистика говорит, что при вашем руководстве команда стала меньше пропускать. Это акцент на оборону?
– У нас ничего не поменялось. Какие-то маленькие детали мы поменяли. Думаю, что это стечение обстоятельств. Всё так сложилось. Все ребята отдаются и выполняют, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Московское «Динамо» одержало пятую победу кряду, одолев «Ладу»
