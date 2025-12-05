Скидки
Десятков — о тренерской судьбе: нет права на ошибку. Короток стал век тренера

Главный тренер «Лады» Павел Десятков после поражения от московского «Динамо» (2:4) заявил, что сейчас тренер находится в незавидном положении и у него практически нет права на ошибку.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 декабря 2025, пятница. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
2 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Гусев (Уил, Пыленков) – 23:40 (5x3)     1:1 Алтыбармакян (Сетдиков, Белоусов) – 27:11 (5x5)     1:2 Сикура (Гусев, Уил) – 38:10 (5x5)     2:2 Михайлов (Алтыбармакян, Белоусов) – 41:21 (5x4)     2:3 Сикура (Пыленков, Уил) – 48:03 (5x4)     2:4 Ильенко (Сергеев) – 56:40 (5x5)    

– Для тольяттинских болельщиков любой матч с «Динамо» является принципиальным, а является ли он принципиальным для вас, ведь вы наверняка помните ещё свою игровую карьеру?
– Да вы знаете: я вам скажу честно, что для тренера не бывает непринципиальных игр. У нас сейчас тренер находится в таком незавидном положении. Практически нет права на ошибку. Короток стал век тренера.

Идём от игры к игре. Сейчас ни один из тренеров не ставит долгосрочного проекта. И даже среднесрочного. Ставим локальные цели. За счёт них двигаемся к глобальному результату, который перед собой ставим. Наверное, так действует каждый тренер, — передаёт слова Десяткова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Павел Десятков назвал очковый график, по которому должна идти «Лада» до конца сезона
