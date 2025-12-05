Десятков — о тренерской судьбе: нет права на ошибку. Короток стал век тренера

Главный тренер «Лады» Павел Десятков после поражения от московского «Динамо» (2:4) заявил, что сейчас тренер находится в незавидном положении и у него практически нет права на ошибку.
– Для тольяттинских болельщиков любой матч с «Динамо» является принципиальным, а является ли он принципиальным для вас, ведь вы наверняка помните ещё свою игровую карьеру?
– Да вы знаете: я вам скажу честно, что для тренера не бывает непринципиальных игр. У нас сейчас тренер находится в таком незавидном положении. Практически нет права на ошибку. Короток стал век тренера.
Идём от игры к игре. Сейчас ни один из тренеров не ставит долгосрочного проекта. И даже среднесрочного. Ставим локальные цели. За счёт них двигаемся к глобальному результату, который перед собой ставим. Наверное, так действует каждый тренер, — передаёт слова Десяткова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 5 декабря 2025
«Северсталь» и «Сибирь» совершили обмен Официально
