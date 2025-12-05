Скидки
«Очень впечатлён». Уэйн Гретцки — о жеребьёвке ЧМ по футболу — 2026

Комментарии

Легендарный канадский хоккеист Уэйн Гретцки поделился своими эмоциями от участия в жеребьёвке чемпионата мира по футболу 2026 года. Церемония проходит в эти минуты в Вашингтоне.

«Очень впечатлён, что участвую в этом событии. Жду большого и классного турнира», — сказал Гретцки во время мероприятия.

Чемпионат мира 2026 года пройдёт будущим летом на территории трёх стран: США, Канады и Мексики. В турнире примут участие 48 сборных. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

