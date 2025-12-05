«Торпедо» одержало победу над «Шанхайскими Драконами» в серии буллитов

Сегодня, 5 декабря, в Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Шанхайские Драконы» принимали нижегородское «Торпедо». Победу в серии буллитов одержали гости со счётом 4:3.

На четвёртой минуте нападающий «Торпедо» Владимир Ткачёв забил первый гол. На 32-й минуте форвард «Шанхайских Драконов» Борна Рендулич сравнял счёт. На 43-й минуте защитник Илья Хохлов вывел нижегородцев вперёд. На 52-й минуте нападающий Егор Виноградов забросил третью шайбу в ворота китайского клуба. После 57-й минуты Рендулич забил ещё два гола и восстановил равенство в счёте, переведя игру в овертайм.

В дополнительное время команды победителя не выявили. В серии буллитов сильнее оказались гости.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

«Шанхайские Драконы» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграли 33 матча, в которых набрали 36 очков, клуб занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Торпедо» с 45 очками после 35 встреч располагается на четвёртой строчке Запада.