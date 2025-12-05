Скидки
Шанхайские Драконы — Торпедо, результат матча 5 декабря 2025 года, счет 3:4 Б, КХЛ 2025/2026

«Торпедо» одержало победу над «Шанхайскими Драконами» в серии буллитов
Комментарии

Сегодня, 5 декабря, в Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Шанхайские Драконы» принимали нижегородское «Торпедо». Победу в серии буллитов одержали гости со счётом 4:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 декабря 2025, пятница. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
3 : 4
Б
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Ткачёв (Журавлёв, Конюшков) – 03:07 (5x5)     1:1 Рендулич (Сомерби, Лабанк) – 31:58 (5x5)     1:2 Хохлов (Белевич, Фёдоров) – 42:28 (5x5)     1:3 Виноградов – 51:07 (4x5)     2:3 Рендулич (Куинни, Меркли) – 57:55 (5x4)     3:3 Рендулич (Кленденинг, Лабанк) – 59:00 (6x5)     3:4 Чефанов – 65:00    

На четвёртой минуте нападающий «Торпедо» Владимир Ткачёв забил первый гол. На 32-й минуте форвард «Шанхайских Драконов» Борна Рендулич сравнял счёт. На 43-й минуте защитник Илья Хохлов вывел нижегородцев вперёд. На 52-й минуте нападающий Егор Виноградов забросил третью шайбу в ворота китайского клуба. После 57-й минуты Рендулич забил ещё два гола и восстановил равенство в счёте, переведя игру в овертайм.

В дополнительное время команды победителя не выявили. В серии буллитов сильнее оказались гости.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

«Шанхайские Драконы» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграли 33 матча, в которых набрали 36 очков, клуб занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Торпедо» с 45 очками после 35 встреч располагается на четвёртой строчке Запада.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
