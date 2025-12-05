Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нефтехимик – Металлург, результат матча 5 декабря 2025 года, счет 2:1 ОТ, КХЛ 2025/2026

«Металлург» уступил «Нефтехимику» в овертайме
Комментарии

Сегодня, 5 декабря, в Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Нефтехимик» принимал магнитогорский «Металлург». Победу в овертайме одержали хозяева со счётом 2:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 декабря 2025, пятница. 19:30 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
2 : 1
ОТ
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Шафигуллин (Николишин, Надворный) – 05:20 (5x5)     1:1 Силантьев (Канцеров, Яковлев) – 50:51 (5x4)     2:1 Дергачёв (Артамонов, Хоружев) – 64:48 (3x3)    

На шестой минуте нападающий «Нефтехимика» Булат Шафигуллин забил первый гол. На 51-й минуте форвард «Металлурга» Дмитрий Силантьев сравнял счёт и перевёл игру в овертайм. Победную шайбу на свой счёт записал нападающий хозяев Александр Дергачёв.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

«Нефтехимик» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 34 матча, в которых набрал 37 очков, клуб занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Металлург» с 53 очками после 34 встреч располагается на первой строчке Востока.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Форвард «Нефтехимика» Митякин побил рекорд Семёнова по числу матчей подряд за один клуб
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android