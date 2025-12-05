«Металлург» уступил «Нефтехимику» в овертайме

Сегодня, 5 декабря, в Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Нефтехимик» принимал магнитогорский «Металлург». Победу в овертайме одержали хозяева со счётом 2:1.

На шестой минуте нападающий «Нефтехимика» Булат Шафигуллин забил первый гол. На 51-й минуте форвард «Металлурга» Дмитрий Силантьев сравнял счёт и перевёл игру в овертайм. Победную шайбу на свой счёт записал нападающий хозяев Александр Дергачёв.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

«Нефтехимик» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 34 матча, в которых набрал 37 очков, клуб занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Металлург» с 53 очками после 34 встреч располагается на первой строчке Востока.