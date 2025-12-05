The Score назвал имена двух россиян, приятно удививших в первой трети сезона НХЛ

Канадское издание The Score выбрало в каждой из 32 команд Национальной хоккейной лиги по одному игроку, выступление которых стало приятным сюрпризом в первой части сезона. В список попали два российских хоккеиста: защитник «Каролины Харрикейнз» Александр Никишин и нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Арсений Грицюк.

«Александр Никишин из «Каролины» стал тем, кто удивил нас своей игрой. Ещё с момента драфта-2020 «Харрикейнз» возлагали большие надежды на российского защитника, который мощно проводит свой дебютный сезон в НХЛ. Никишин уже успел набрать девять очков, проводит почти 20 минут за матч, а ещё первый в своей команде по показателю полезности.

Среди игроков «Нью-Джерси» главным сюрпризом стал перформанс Арсения Грицюка. Да, в этом сезоне претендентов на «Колдер Трофи» слишком много, однако российский новичок «Дэвилз» идёт к тому, чтобы стать одним из кандидатов на награду и получить несколько голосов в свою пользу. Грицюк, на счету которого 13 очков, совсем не потерялся в роли нападающего одного из двух ведущих звеньев», – пишет The Score.

Отметим, этот сезон НХЛ является для обоих хоккеистов дебютным.