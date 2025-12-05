Главный тренер «Рейнджерс» — о Панарине: уникальный талант. Он на шаг впереди всех на льду

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Майк Салливан высказался об игре российского нападающего Артемия Панарина. Форвард забил гол и сделал ассист в матче с «Оттавой Сенаторз» (4:2), набрав 900 очков в НХЛ.

«Он уникальный талант, который создает голевые моменты самыми разными способами. У него просто есть способность видеть площадку и читать развитие атаки. Он на шаг впереди всех на льду, такую игру он демонстрирует уже очень долгое время», — приводит слова Салливана пресс-служба НХЛ.

В нынешнем сезоне 34-летний Панарин принял участие в 29 матчах, в которых отметился девятью заброшенными шайбами и 21 результативной передачей.