Главный тренер «Рейнджерс» — о Панарине: уникальный талант. Он на шаг впереди всех на льду
Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Майк Салливан высказался об игре российского нападающего Артемия Панарина. Форвард забил гол и сделал ассист в матче с «Оттавой Сенаторз» (4:2), набрав 900 очков в НХЛ.
НХЛ — регулярный чемпионат
05 декабря 2025, пятница. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
2 : 4
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Зибанеджад (Миллер, Панарин) – 03:19 0:2 Гавриков (Шнайдер, Миллер) – 09:45 1:2 Козенс (Батерсон, Сандерсон) – 18:30 (pp) 1:3 Борген (Суси, Бродзински) – 27:24 2:3 Батерсон (Ткачук, Сандерсон) – 53:08 (pp) 2:4 Панарин (Миллер, Трочек) – 59:16
«Он уникальный талант, который создает голевые моменты самыми разными способами. У него просто есть способность видеть площадку и читать развитие атаки. Он на шаг впереди всех на льду, такую игру он демонстрирует уже очень долгое время», — приводит слова Салливана пресс-служба НХЛ.
В нынешнем сезоне 34-летний Панарин принял участие в 29 матчах, в которых отметился девятью заброшенными шайбами и 21 результативной передачей.
