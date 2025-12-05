«Одна из лучших игр». Козлов — о победе «Салавата Юлаева» над «Ак Барсом»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов оценил победу над «Ак Барсом» (4:1) и назвал эту игру одной из лучших в сезоне.
– Одна из лучших игр, которую мы провели в этом сезоне по самоотдаче, настойчивости. Мы играли с серьёзной командой. Зная принципиальность этого матча для болельщиков, города и республики – ребята здорово провели игру.
– «Салават» провёл более целостную игру по сравнению с прошлыми матчами. За счёт чего удалось этого достичь?
– Матчи с «Ак Барсом» дома – это не игры регулярного чемпионата, это уровень плей-офф, очень важные встречи. Ребята это понимали. У нас был спад с «Драконами», короткое восстановление, так что доволен, как ребята сегодня вышли на матч. Это достойно уважения.
– Ожидали такую жёсткую игру?
– С «Ак Барсом» всегда жёсткие игры. Какие хиты были – всё в пределах правил, — приводит слова Козлова пресс-служба «Салавата Юлаева».
