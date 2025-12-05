Скидки
«Одна из лучших игр». Козлов — о победе «Салавата Юлаева» над «Ак Барсом»

«Одна из лучших игр». Козлов — о победе «Салавата Юлаева» над «Ак Барсом»
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов оценил победу над «Ак Барсом» (4:1) и назвал эту игру одной из лучших в сезоне.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 декабря 2025, пятница. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
4 : 1
Ак Барс
Казань
1:0 Ремпал (Пименов, Сучков) – 07:21 (5x5)     1:1 Хмелевски (Карпухин, Пустозёров) – 28:09 (5x5)     2:1 Ремпал (Алалыкин, Кулик) – 31:31 (5x4)     3:1 Броссо (Жаровский, Ремпал) – 34:58 (5x4)     4:1 Родевальд (Жаровский, Ремпал) – 58:13 (5x4)    

– Одна из лучших игр, которую мы провели в этом сезоне по самоотдаче, настойчивости. Мы играли с серьёзной командой. Зная принципиальность этого матча для болельщиков, города и республики – ребята здорово провели игру.

– «Салават» провёл более целостную игру по сравнению с прошлыми матчами. За счёт чего удалось этого достичь?
– Матчи с «Ак Барсом» дома – это не игры регулярного чемпионата, это уровень плей-офф, очень важные встречи. Ребята это понимали. У нас был спад с «Драконами», короткое восстановление, так что доволен, как ребята сегодня вышли на матч. Это достойно уважения.

– Ожидали такую жёсткую игру?
– С «Ак Барсом» всегда жёсткие игры. Какие хиты были – всё в пределах правил, — приводит слова Козлова пресс-служба «Салавата Юлаева».

Не верьте глазам своим. «Салават» — больше не аутсайдер, уфимцы — в лидерах Востока
Не верьте глазам своим. «Салават» — больше не аутсайдер, уфимцы — в лидерах Востока
