Главный тренер «Ак Барса» Гатиятулин высказался о поражении от «Салавата Юлаева»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение от «Салавата Юлаева» (1:4) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

– C cамого начала матча мало что получилось. В прошлом сезоне у нас была проблема, когда после эмоционального матча следующая игра была не очень выразительной. В этом сезоне в большей степени это удалось решить, но сегодня случился рецидив. Нужно правильно оценить наше состояние, чтобы в дальнейшем такого не повторялось. Нашим болельщикам спасибо за поддержку.

– Значительную часть игры вы уступали в движении. Это связано с эмоциями?

– В прошлом сезоне у нас была такая проблема, в этом сезоне это удавалось решить. Нужно посмотреть, разобраться, в чём причина.

– Как прокомментируете дисциплину команды? Два удаления от ассистентов капитана.

– Дисциплина, да. Соглашусь, что важный момент. Опять же, нужно разобрать этот матч, пересмотреть удаления, что к ним привело.

– У вас были отрезки, когда вы вообще не бросали и не шли на пятак. Почему не удалось это исправить?

– Не было контроля шайбы, в простых ситуациях ошибались.

– Александр Хмелевский снова забил в Уфе. Можно сказать, что полностью адаптировался к вашей системе?

– У каждого нашего хоккеиста есть игровые задачи, кроме набранных очков. В его игре есть много положительных моментов, но сегодня матч не получился у всей команды.

– Довольно много жёстких силовых приёмов было от вашей команды сегодня. Это было связано с тем, что не получалось в атаке?

– Мы играем жёстко, да, но в пределах правил. Хоккей подразумевает силовую борьбу. Силовые приёмы – часть игры.

– Можно ли сказать, что вы хотели изменить ход матча силовой борьбой?

– У нас нет цели бегать и толкаться, это часть единоборства, в которое идёт игрок. Прежде всего важно играть клюшкой, чтобы не давать развиваться атаке соперника. А потом уже можно за счёт корпуса обыграть соперника. Это игровые моменты.

– При этом в очень многих единоборствах соперник был сильнее вас.

– Не скажу, что соперник был лучше в единоборствах, в движении – да, лучше. Мы не успевали. Нужно выяснять, с чем это связано, — приводит слова Гатиятулина пресс-служба «Ак Барса».