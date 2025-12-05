Премьер-министр Канады Марк Карни назвал футбол спортом номер один в своей стране

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что футбол является спортом номер один в его стране. Напомним, Канада — одна из стран-хозяек чемпионата мира по футболу 2026 года. Также турнир пройдёт в США и Мексике.

«Это вид спорта номер один для канадской молодёжи, мальчиков и девочек. Две трети канадцев смотрели последний чемпионат мира», — сказал Карни во время жеребьёвки ЧМ-2026.

Сборная Канады как команда-родоначальница хоккея считается одной из сильнейших команд на международной арене, в мировом рейтинге ИИХФ за 2024 год находится на первом месте. Наряду со сборными России, Швеции, Финляндии, Чехии и США входит в «Большую хоккейную шестёрку».

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдёт с 11 июня по 19 июля на территории трёх стран: США, Канады и Мексики. На мировом первенстве впервые примут участие 48 сборных, разделённых на 12 групп по четыре команды в каждой.