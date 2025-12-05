Скидки
«В целом мы провели неплохой матч». Рише — о поражении «Трактора» от ЦСКА

«В целом мы провели неплохой матч». Рише — о поражении «Трактора» от ЦСКА
Комментарии

Исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Рафаэль Рише высказался о поражении от ЦСКА (2:3).

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 декабря 2025, пятница. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
2 : 3
ЦСКА
Москва
1:0 Кадейкин (Коромыслов) – 16:34 (5x5)     1:1 Коваленко (Дроздов, Нестеров) – 21:52 (5x4)     1:2 Карнаухов (Чуркин, Дроздов) – 23:30 (5x5)     2:2 Кадейкин (Коромыслов, Коршков) – 29:14 (5x5)     2:3 Полтапов (Рой, Соркин) – 41:41 (5x4)    

— Как и в прошлых трёх матчах, мы перебросали соперника, имели больше моментов. Но всё не всегда заканчивается в нашу пользу, что расстраивает. Наша команда много хорошего делает на льду, но есть моменты, когда случается спад. Именно ими соперник и пользуется.

— Как оцените физическое состояние команды? Нужна ли пауза? Не только травмированным.
— Грядущая пауза будет очень кстати. Команде хорошо бы немного отдохнуть, потому что первая часть сезона получилась очень напряжённой, учитывая начало сезона, где был довольно долгий выезд. Мы недавно вернулись с Дальнего Востока и в принципе большой процент матчей в первой половине сезона провели на выезде. Из Казани мы вернулись только вчера днём, так как оставались ночевать в Казани — и нужно было сразу перестраиваться на домашнюю серию. Поэтому пауза действительно не помешает.

— Можно ли сказать, что сегодня исход матча решили спецбригады? Две пропущенные шайбы в меньшинстве и ни одной забитой в большинстве.
— Мы в целом провели неплохой матч. Был хороший первый период. Во втором выпали на шесть—восемь минут, были удаления, которые соперник реализовал, и другие не очень хорошие моменты. Но я бы не сказал, что дело было исключительно в спецбригадах обеих команд. У нас были свои моменты. Если бы мы не выпадали на это время, матчи бы у нас получались.

— Насколько сложно играть в три пары защитников? Планируются ли усиления обороны?
— Несложно. Я отвечаю лишь за тренировочный процесс и работаю с теми игроками, которые находятся в расположении команды. Вопрос по подписаниям и возможным обменам лучше реализовать не мне, — приводит слова Рише пресс-служба «Трактора».

