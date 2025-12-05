Скидки
Главная Хоккей Новости

«Рваная игра получилась». Главный тренер ЦСКА Никитин оценил матч с «Трактором»

Комментарии

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался о победе над «Трактором» (3:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 декабря 2025, пятница. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
2 : 3
ЦСКА
Москва
1:0 Кадейкин (Коромыслов) – 16:34 (5x5)     1:1 Коваленко (Дроздов, Нестеров) – 21:52 (5x4)     1:2 Карнаухов (Чуркин, Дроздов) – 23:30 (5x5)     2:2 Кадейкин (Коромыслов, Коршков) – 29:14 (5x5)     2:3 Полтапов (Рой, Соркин) – 41:41 (5x4)    

— Рваная игра получилась, отрезками. Хорошо играли отрезками. С такой командой, как «Трактор», свои глупости делать нельзя. Пока мы не можем 60 минут стабильно действовать, но это процесс, к которому мы идём.

— Вы в конце не откидывались, хотя многие команды здесь во второй половине третьего периода обычно прижимаются. Как вам это удалось?
— Заслуга парней, выполнили тренерскую установку, потому что с такими мастерами, как Григоренко, Ливо, нельзя отсидеться в обороне. Поэтому установка была, не всё получилось, но парни поняли, что так намного спокойнее будет.

— Трое вратарей североамериканских в КХЛ выступили неудачно, в том числе Спенсер Мартин. На ваш взгляд, в чем причина их невыразительной игры?
— Я не готов про всех говорить, могу про своего вратаря сказать. Здесь не невыразительная игра была. Проблема была в том, что мы брали его на роль первого вратаря, если бы он был вторым вратарём, мог бы играть через игру достаточно стабильно. Первый вратарь — это смесь психологии, функционального состояния, технической оснащённости, характера. Не так просто быть первым вратарём. У нас была проблема в том, что он не смог забрать роль первого вратаря. Поэтому посчитали, что проще развивать Димку Гамзина, чем чередовать с вратарём, который должен был быть первым.

— До конца сезона будете играть этими вратарями?
— Конечно. Но в жизни загадывать — Господа смешить. Но понимали, для чего мы брали Саню Самонова, понимаем потенциал Димки Гамзина. Однако это работа очень тяжёлая, вратарская работа специфическая, они люди специфические. Здесь всё очень тонко, — приводит слова Никитина пресс-служба ЦСКА.

