«Рваная игра получилась». Главный тренер ЦСКА Никитин оценил матч с «Трактором»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался о победе над «Трактором» (3:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

— Рваная игра получилась, отрезками. Хорошо играли отрезками. С такой командой, как «Трактор», свои глупости делать нельзя. Пока мы не можем 60 минут стабильно действовать, но это процесс, к которому мы идём.

— Вы в конце не откидывались, хотя многие команды здесь во второй половине третьего периода обычно прижимаются. Как вам это удалось?

— Заслуга парней, выполнили тренерскую установку, потому что с такими мастерами, как Григоренко, Ливо, нельзя отсидеться в обороне. Поэтому установка была, не всё получилось, но парни поняли, что так намного спокойнее будет.

— Трое вратарей североамериканских в КХЛ выступили неудачно, в том числе Спенсер Мартин. На ваш взгляд, в чем причина их невыразительной игры?

— Я не готов про всех говорить, могу про своего вратаря сказать. Здесь не невыразительная игра была. Проблема была в том, что мы брали его на роль первого вратаря, если бы он был вторым вратарём, мог бы играть через игру достаточно стабильно. Первый вратарь — это смесь психологии, функционального состояния, технической оснащённости, характера. Не так просто быть первым вратарём. У нас была проблема в том, что он не смог забрать роль первого вратаря. Поэтому посчитали, что проще развивать Димку Гамзина, чем чередовать с вратарём, который должен был быть первым.

— До конца сезона будете играть этими вратарями?

— Конечно. Но в жизни загадывать — Господа смешить. Но понимали, для чего мы брали Саню Самонова, понимаем потенциал Димки Гамзина. Однако это работа очень тяжёлая, вратарская работа специфическая, они люди специфические. Здесь всё очень тонко, — приводит слова Никитина пресс-служба ЦСКА.