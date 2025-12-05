Результаты матчей КХЛ на 5 декабря 2025 года

Сегодня, 5 декабря, состоялись семь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 5 декабря 2025 года:

«Автомобилист» – «Северсталь» — 4:1;

«Салават Юлаев» – «Ак Барс» — 4:1;

«Трактор» – ЦСКА — 2:3;

«Барыс» – «Спартак» — 4:3 ОТ;

«Лада» – «Динамо» М — 2:4;

«Шанхайские Драконы» – «Торпедо» — 3:4 Б;

«Нефтехимик» – «Металлург» Мг — 2:1 ОТ.

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 47 очками после 35 матчей возглавляет череповецкая «Северсталь». Первое место Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 53 очка после 34 игр.

Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.