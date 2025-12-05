Результаты матчей ВХЛ на 5 декабря 2025 года

Сегодня, 5 декабря, состоялись шесть матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 5 декабря 2025 года:

ХК «Норильск» – «Сокол» — 3:2 Б;

«Горняк-УГМК» – «Челмет» — 1:4;

«Торос» – «Химик» — 1:2;

«Ижсталь» – «Звезда» — 3:2;

АКМ – «Зауралье» — 1:0;

«Рязань-ВДВ» – «Омские Крылья» — 3:2.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 53 очка в 32 матчах. Второе место занимает «Югра» с 49 очками после 30 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (45 очков в 31 матче).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.