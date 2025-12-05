Результаты матчей МХЛ на 5 декабря 2025 года

Сегодня, 5 декабря, состоялись пять матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 5 декабря 2025 года:

«Амурские Тигры» – Академия СКА — 2:6;

«Кузнецкие Медведи» – «Мамонты Югры» — 2:3;

«Омские Ястребы» – «СКА-1946» — 2:5;

«Тюменский Легион» – «Ирбис» — 1:7;

«Крылья Советов» – «АКМ-Юниор» — 4:5 Б.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 46 очками после 26 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимает «Ирбис», набравший 45 очков после 30 матчей.

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.