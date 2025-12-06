Скидки
«Вашингтон» экстренно подписал на одну игру вратаря, завершившего карьеру 4 года назад

«Вашингтон Кэпиталз» экстренно подписал 35-летнего вратаря Паркера Милнера на одну игру. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Второй голкипер команды Чарли Линдгрен получил травму верхней части тела. Команда находится на выездной серии, играя в Калифорнии. По этой причине отсутствует возможность быстро вызвать вратаря из фарм-клуба АХЛ «Херши Берс».

Отметим, Милнер выступит в роли подмены для основного голкипера столичной команды Логана Томпсона. Американский вратарь никогда не играл на уровне НХЛ и завершил карьеру четыре года назад в 2021 году. Милнер известен по выступлениям за «Бриджпорт Саунд Тайгерс», «Айова Уайлд» и «Херши Бэрс».

ОВЕЧКИН! Оформил дубль и повторил рекорд легенды НХЛ, а «Вашингтон» разорвал «Сан-Хосе»
ОВЕЧКИН! Оформил дубль и повторил рекорд легенды НХЛ, а «Вашингтон» разорвал «Сан-Хосе»

Самый высокооплачиваемый россиянин в НХЛ:

