Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нью-Джерси Дэвилз – Вегас Голден Найтс, результат матча 6 декабря 2025, счет 0:3, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Вегас» «всухую» обыграл на выезде «Нью-Джерси» в НХЛ, у Дорофеева передача
Комментарии

В ночь со 5 на 6 декабря завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Вегас Голден Найтс». Встреча прошла на льду «Пруденшиал-центра» (Ньюарк, США) и закончилась победой гостей со счётом 3:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
06 декабря 2025, суббота. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
0 : 3
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Теодор (Айкел, Ханифин) – 19:47     0:2 Гертл (Марнер, Дорофеев) – 55:36 (pp)     0:3 Барбашёв (Айкел, Теодор) – 58:36 (pp)    

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Ши Теодор, Томаш Гертл и Джек Айкел. Российский нападающий Павел Дорофеев записал на свой счёт результативную передачу.

Хоккеисты из России Арсений Грицюк («Дэвилз») и Иван Барбашёв («Голден Найтс») результативными действиями не отметились.

В следующей встрече «Нью-Джерси Дэвилз» встретится в гостях с «Бостон Брюинз» 7 декабря. «Вегас Голден Найтс» сыграет на выезде с «Нью-Йорк Рейнджерс» 8 декабря.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Материалы по теме
Топ-события субботы: «Спартак» — «Динамо» в РПЛ, битва Месси за титул МЛС, Ф-1 и хоккей
Топ-события субботы: «Спартак» — «Динамо» в РПЛ, битва Месси за титул МЛС, Ф-1 и хоккей
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android