«Вегас» «всухую» обыграл на выезде «Нью-Джерси» в НХЛ, у Дорофеева передача

В ночь со 5 на 6 декабря завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Вегас Голден Найтс». Встреча прошла на льду «Пруденшиал-центра» (Ньюарк, США) и закончилась победой гостей со счётом 3:0.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Ши Теодор, Томаш Гертл и Джек Айкел. Российский нападающий Павел Дорофеев записал на свой счёт результативную передачу.

Хоккеисты из России Арсений Грицюк («Дэвилз») и Иван Барбашёв («Голден Найтс») результативными действиями не отметились.

В следующей встрече «Нью-Джерси Дэвилз» встретится в гостях с «Бостон Брюинз» 7 декабря. «Вегас Голден Найтс» сыграет на выезде с «Нью-Йорк Рейнджерс» 8 декабря.