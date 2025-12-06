«Даллас» уверенно обыграл «Сан-Хосе» в НХЛ, Аскаров отразил 20 бросков

В ночь со 5 на 6 декабря завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Встреча прошла на льду «Американ Эйрлайнс-центра» (Даллас, США) и закончилась победой хозяев со счётом 4:1.

Российский вратарь «Шаркс» Ярослав Аскаров отразил 20 бросков по воротам.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джейсон Робертсон, Сэм Стил, Микко Рантанен и Миро Хейсканен.

В составе гостей единственный гол на счету Коллина Графа.

Российские защитники Илья Любушкин («Старз») и Дмитрий Орлов («Шарс») результативными действиями не отметились.

В следующей встрече «Даллас Старз» встретится дома с «Питтсбург Пингвинз» 8 декабря. «Сан-Хосе Шаркс» сыграет на выезде с «Каролиной Харрикейнз» 8 декабря.