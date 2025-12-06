Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Даллас Старз – Сан-Хосе Шаркс, результат матча 6 декабря 2025, счет 4:1, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Даллас» уверенно обыграл «Сан-Хосе» в НХЛ, Аскаров отразил 20 бросков
Комментарии

В ночь со 5 на 6 декабря завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Встреча прошла на льду «Американ Эйрлайнс-центра» (Даллас, США) и закончилась победой хозяев со счётом 4:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
06 декабря 2025, суббота. 04:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
4 : 1
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Робертсон (Джонстон, Рантанен) – 14:20 (pp)     1:1 Граф (Ледди, Курашев) – 28:23     2:1 Стил (Петрович, Рантанен) – 50:56     3:1 Рантанен (Джонстон, Колячонок) – 56:39     4:1 Хейсканен (Хинц) – 57:41    

Российский вратарь «Шаркс» Ярослав Аскаров отразил 20 бросков по воротам.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джейсон Робертсон, Сэм Стил, Микко Рантанен и Миро Хейсканен.

В составе гостей единственный гол на счету Коллина Графа.

Российские защитники Илья Любушкин («Старз») и Дмитрий Орлов («Шарс») результативными действиями не отметились.

В следующей встрече «Даллас Старз» встретится дома с «Питтсбург Пингвинз» 8 декабря. «Сан-Хосе Шаркс» сыграет на выезде с «Каролиной Харрикейнз» 8 декабря.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Материалы по теме
«Вегас» «всухую» обыграл на выезде «Нью-Джерси» в НХЛ, у Дорофеева передача
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android