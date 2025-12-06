Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ванкувер Кэнакс – Юта Мамонт, результат матча 6 декабря 2025, счет 1:4, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Юта» уверенно обыграла на выезде «Ванкувер», на счету Сергачёва гол и передача
Комментарии

В ночь со 5 на 6 декабря завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Юту Мамонт». Встреча прошла на льду «Роджерс-Арены» (Ванкувер, Канада) и закончилась победой гостей со счётом 4:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
06 декабря 2025, суббота. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
1 : 4
Юта Мамонт
Солт-Лейк-Сити
0:1 Сергачёв (Келлер, Гюнтер) – 16:00 (pp)     0:2 Шмальц (Сергачёв, Петерка) – 34:05     1:2 Бэйнс (Рятю, Леккеримяки) – 44:17     1:3 Стенлунд (Ямамото, Макбэйн) – 57:52     1:4 Марино (Стенлунд) – 59:24 (sh)    

Российский защитник «Юты» Михаил Сергачёв отметился голом и результативной передачей. Помимо него забрасывали шайбы Ник Шмальц, Кевин Стенлунд и Джон Марино.

У хозяев единственный гол на счету Аршдипа Бэйнса.

Нападающий гостей Даниил Бут (Россия) результативными действиями не отметился.

В следующей встрече «Ванкувер Кэнакс» встретится дома с «Миннесота Уайлд» 7 декабря. «Юта Мамонт» сыграет на выезде с «Калгари Флэймз» 7 декабря.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Материалы по теме
«Даллас» уверенно обыграл «Сан-Хосе» в НХЛ, Аскаров отразил 20 бросков
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android