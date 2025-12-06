«Юта» уверенно обыграла на выезде «Ванкувер», на счету Сергачёва гол и передача

В ночь со 5 на 6 декабря завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Юту Мамонт». Встреча прошла на льду «Роджерс-Арены» (Ванкувер, Канада) и закончилась победой гостей со счётом 4:1.

Российский защитник «Юты» Михаил Сергачёв отметился голом и результативной передачей. Помимо него забрасывали шайбы Ник Шмальц, Кевин Стенлунд и Джон Марино.

У хозяев единственный гол на счету Аршдипа Бэйнса.

Нападающий гостей Даниил Бут (Россия) результативными действиями не отметился.

В следующей встрече «Ванкувер Кэнакс» встретится дома с «Миннесота Уайлд» 7 декабря. «Юта Мамонт» сыграет на выезде с «Калгари Флэймз» 7 декабря.