«Юта» уверенно обыграла на выезде «Ванкувер», на счету Сергачёва гол и передача
В ночь со 5 на 6 декабря завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Юту Мамонт». Встреча прошла на льду «Роджерс-Арены» (Ванкувер, Канада) и закончилась победой гостей со счётом 4:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
06 декабря 2025, суббота. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
1 : 4
Юта Мамонт
Солт-Лейк-Сити
0:1 Сергачёв (Келлер, Гюнтер) – 16:00 (pp) 0:2 Шмальц (Сергачёв, Петерка) – 34:05 1:2 Бэйнс (Рятю, Леккеримяки) – 44:17 1:3 Стенлунд (Ямамото, Макбэйн) – 57:52 1:4 Марино (Стенлунд) – 59:24 (sh)
Российский защитник «Юты» Михаил Сергачёв отметился голом и результативной передачей. Помимо него забрасывали шайбы Ник Шмальц, Кевин Стенлунд и Джон Марино.
У хозяев единственный гол на счету Аршдипа Бэйнса.
Нападающий гостей Даниил Бут (Россия) результативными действиями не отметился.
В следующей встрече «Ванкувер Кэнакс» встретится дома с «Миннесота Уайлд» 7 декабря. «Юта Мамонт» сыграет на выезде с «Калгари Флэймз» 7 декабря.
