«Адмирал» — «Локомотив»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 10:00

Сегодня, 6 декабря, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Во Владивостоке состоится матч между местным «Адмиралом» и «Локомотивом». Игра на стадионе «Фетисов-Арена» начнётся в 10:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 06 декабря 2025, суббота. 10:00 МСК Адмирал Владивосток Не начался Локомотив Ярославль Кто победит в основное время? П1 X П2

Это будет первая игра команд из двух запланированных в текущем сезоне. «Адмирал» с 28 очками после 31 встречи занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. «Локомотив» располагается на третьей строчке в таблице Запада, имея в активе 46 очков после 35 игр. Регулярка КХЛ завершится 20 марта 2026 года.