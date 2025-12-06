«Амур» — СКА: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 10:00

Сегодня, 6 декабря, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Хабаровске состоится матч между местным «Амуром» и СКА. Игра на стадионе «Платинум-Арена» начнётся в 10:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Это будет первая игра команд из двух запланированных в текущем сезоне. «Амур» с 29 очками после 33 встреч занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. СКА располагается на седьмой строчке в таблице Западной конференции, имея в активе 36 очков после 31 игры. Регулярка КХЛ завершится 20 марта 2026 года.