Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Амур — СКА: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 10:00

«Амур» — СКА: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 10:00
Комментарии

Сегодня, 6 декабря, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Хабаровске состоится матч между местным «Амуром» и СКА. Игра на стадионе «Платинум-Арена» начнётся в 10:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 декабря 2025, суббота. 10:00 МСК
Амур
Хабаровск
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Это будет первая игра команд из двух запланированных в текущем сезоне. «Амур» с 29 очками после 33 встреч занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. СКА располагается на седьмой строчке в таблице Западной конференции, имея в активе 36 очков после 31 игры. Регулярка КХЛ завершится 20 марта 2026 года.

Календарь КХЛ
Таблица КХЛ
Материалы по теме
ЦСКА и СКА близки к краху, «Сибирь» уже провалилась. 5 главных разочарований сезона в КХЛ
ЦСКА и СКА близки к краху, «Сибирь» уже провалилась. 5 главных разочарований сезона в КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android