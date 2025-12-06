Лебрюн: «Нью-Джерси» обсудил возможность перехода Стэмкоса из «Нэшвилла»

Инсайдер НХЛ Пьер Лебрюн в статье на сайте The Athletic заявил, что «Нью-Джерси Дэвилз» обсудил возможность перехода нападающего Стивена Стэмкоса из «Нэшвилл Предаторз».

Сделка пока не запланирована, но в ноябре сообщалось, что «Нэшвилл» готов выслушать предложения по Стэмкосу, а также Джонатану Маршессо.

Стивен подписал контракт с «Предаторз» в июле прошлого года после 16 лет в «Тампа-Бэй Лайтнинг», но с тех пор его результативность упала. Набрав 81 очко в своём последнем сезоне в «Тампе», Стэмкос в своём дебютном сезоне в составе «Предаторз» записал на свой счёт лишь 53 очка в 82 играх.

По данным PuckPedia, у «Нью-Джерси» имеется около $ 2,8 млн свободного пространства под потолком зарплат.