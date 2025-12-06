Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Анахайм Дакс — Вашингтон Кэпиталз, результат матча 6 декабря, счет 3:3, НХЛ 2025-2026

«Вашингтон» прервал победную серию, уступив «Анахайму» по буллитам, Овечкин — без очков
Комментарии

6 декабря на льду «Хонда-центра»» в Анахайме (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Анахайм Дакс» и «Вашингтон Кэпиталз». Победу по буллитам со счётом 4:3 одержали хозяева льда.

НХЛ — регулярный чемпионат
06 декабря 2025, суббота. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
4 : 3
Б
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Уилсон (Сурдиф, ван Римсдайк) – 09:29     1:1 Готье (Сеннеке, Лакомб) – 18:16     1:2 Фрэнк – 26:06     2:2 Джонстон (Гудас, Целльвегер) – 26:19     2:3 Протас (Рой, Строум) – 27:38     3:3 Сеннеке (Джонстон) – 37:59     4:3 Мактавиш – 65:00    

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В составе «Анахайма» голы забили Каттер Готье, Росс Джонстон и Беккетт Сеннеке. У «Вашингтона» шайбы на свой счёт записали Том Уилсон, Этен Фрэнк и Алексей Протас. В серии буллитов лучше оказались хоккеисты «Анахайма».

После данного поражения «Вашингтон» прервал шестиматчевую победную серию.

В следующем матче «Анахайм Дакс» сыграет дома с «Чикаго Блэкхоукс» 8 декабря. «Вашингтон Кэпиталз» в этот же день проведёт домашнюю встречу с «Коламбус Блю Джекетс».

Календарь НХЛ
Таблица НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android