«Вашингтон» прервал победную серию, уступив «Анахайму» по буллитам, Овечкин — без очков

6 декабря на льду «Хонда-центра»» в Анахайме (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Анахайм Дакс» и «Вашингтон Кэпиталз». Победу по буллитам со счётом 4:3 одержали хозяева льда.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
В составе «Анахайма» голы забили Каттер Готье, Росс Джонстон и Беккетт Сеннеке. У «Вашингтона» шайбы на свой счёт записали Том Уилсон, Этен Фрэнк и Алексей Протас. В серии буллитов лучше оказались хоккеисты «Анахайма».
После данного поражения «Вашингтон» прервал шестиматчевую победную серию.
В следующем матче «Анахайм Дакс» сыграет дома с «Чикаго Блэкхоукс» 8 декабря. «Вашингтон Кэпиталз» в этот же день проведёт домашнюю встречу с «Коламбус Блю Джекетс».
