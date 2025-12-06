Скидки
Хоккей

Расписание матчей КХЛ на 6 декабря 2025 года

Расписание матчей КХЛ на 6 декабря 2025 года
Сегодня, 6 декабря, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 6 декабря 2025 года (время московское):

10:00. «Адмирал» – «Локомотив»;
10:00. «Амур» – СКА.

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 47 очками после 35 матчей возглавляет череповецкая «Северсталь». Первое место Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 53 очка после 34 игр.

Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.

