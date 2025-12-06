Расписание матчей КХЛ на 6 декабря 2025 года

Сегодня, 6 декабря, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 6 декабря 2025 года (время московское):

10:00. «Адмирал» – «Локомотив»;

10:00. «Амур» – СКА.

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 47 очками после 35 матчей возглавляет череповецкая «Северсталь». Первое место Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 53 очка после 34 игр.

Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.