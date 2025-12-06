Скидки
Результаты матчей НХЛ на 6 декабря 2025 года

В ночь на 6 декабря прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно пять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 6 декабря 2025 года:

«Виннипег Джетс» – «Баффало Сэйбрз» — 4:1;
«Нью-Джерси Дэвилз» – «Вегас Голден Найтс» — 0:3;
«Даллас Старз» – «Сан-Хосе Шаркс» — 4:1;
«Ванкувер Кэнакс» – «Юта Мамонт» — 1:4;
«Анахайм Дакс» – «Вашингтон Кэпиталз» — 4:3 Б.

Западную конференцию Национальной хоккейной лиги с 44 очками после 27 матчей возглавляет «Колорадо Эвеланш». Первое место в Восточной конференции НХЛ на данный момент занимает «Вашингтон Кэпиталз», набравший 37 очков после 29 встреч.

