Расписание матчей МХЛ на 6 декабря 2025 года

Сегодня, 6 декабря, пройдут 10 матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 6 декабря 2025 года (время московское):

9:00. «Сахалинские Акулы» – МХК «Динамо-Карелия»;

11:00. «Авто» – «Красная Армия»;

11:00. «Стальные Лисы» – «Алмаз»;

11:00. «Толпар» – «Динамо-Шинник»;

11:00. «Белые Медведи» – МХК «Динамо» СПб;

13:00. «Ладья» – «Реактор»;

13:00. «Чайка» – «Локо»;

13:00. МХК «Молот» – «Красноярские Рыси»;

13:00. МХК «Спартак» – МХК «Спартак MAX»;

17:00. «Красная Машина-Юниор» – «Спутник».

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 46 очками после 26 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимает «Ирбис», набравший 45 очков после 30 матчей.