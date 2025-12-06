Скидки
Расписание матчей МХЛ на 6 декабря 2025 года

Комментарии

Сегодня, 6 декабря, пройдут 10 матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 6 декабря 2025 года (время московское):

9:00. «Сахалинские Акулы» – МХК «Динамо-Карелия»;
11:00. «Авто» – «Красная Армия»;
11:00. «Стальные Лисы» – «Алмаз»;
11:00. «Толпар» – «Динамо-Шинник»;
11:00. «Белые Медведи» – МХК «Динамо» СПб;
13:00. «Ладья» – «Реактор»;
13:00. «Чайка» – «Локо»;
13:00. МХК «Молот» – «Красноярские Рыси»;
13:00. МХК «Спартак» – МХК «Спартак MAX»;
17:00. «Красная Машина-Юниор» – «Спутник».

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 46 очками после 26 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимает «Ирбис», набравший 45 очков после 30 матчей.

Календарь МХЛ
Таблица МХЛ
