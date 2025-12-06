Александр Овечкин остался без очков впервые за семь игр
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин остался без очков впервые за семь игр. В сегодняшней встрече с «Анахайм Дакс» 40-летний Овечкин отметился четырьмя бросками в створ и двумя силовыми приёмами. Буллит в послематчевой серии он не выполнял.
Ранее у Овечкина была шестиматчевая серия с набранными очками, в которой форвард забросил четыре шайбы и отдал пять результативных передач. Всего в сезоне Александр набрал 29 (14+15) очков в 29 матчах при показателе полезности «+11».
6 декабря на льду «Хонда-центра» в Анахайме (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Анахайм Дакс» и «Вашингтон Кэпиталз». Победу по буллитам со счётом 4:3 одержали хозяева льда.
НХЛ — регулярный чемпионат
06 декабря 2025, суббота. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
4 : 3
Б
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Уилсон (Сурдиф, ван Римсдайк) – 09:29 1:1 Готье (Сеннеке, Лакомб) – 18:16 1:2 Фрэнк – 26:06 2:2 Джонстон (Гудас, Целльвегер) – 26:19 2:3 Протас (Рой, Строум) – 27:38 3:3 Сеннеке (Джонстон) – 37:59 4:3 Мактавиш – 65:00
