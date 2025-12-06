Скидки
Главная Хоккей Новости

Александр Овечкин остался без очков впервые за семь игр

Александр Овечкин остался без очков впервые за семь игр
Комментарии

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин остался без очков впервые за семь игр. В сегодняшней встрече с «Анахайм Дакс» 40-летний Овечкин отметился четырьмя бросками в створ и двумя силовыми приёмами. Буллит в послематчевой серии он не выполнял.

Ранее у Овечкина была шестиматчевая серия с набранными очками, в которой форвард забросил четыре шайбы и отдал пять результативных передач. Всего в сезоне Александр набрал 29 (14+15) очков в 29 матчах при показателе полезности «+11».

6 декабря на льду «Хонда-центра» в Анахайме (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Анахайм Дакс» и «Вашингтон Кэпиталз». Победу по буллитам со счётом 4:3 одержали хозяева льда.

НХЛ — регулярный чемпионат
06 декабря 2025, суббота. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
4 : 3
Б
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Уилсон (Сурдиф, ван Римсдайк) – 09:29     1:1 Готье (Сеннеке, Лакомб) – 18:16     1:2 Фрэнк – 26:06     2:2 Джонстон (Гудас, Целльвегер) – 26:19     2:3 Протас (Рой, Строум) – 27:38     3:3 Сеннеке (Джонстон) – 37:59     4:3 Мактавиш – 65:00    
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости

